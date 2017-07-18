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Россия призывает к сдержанности в урегулировании на Корейском полуострове

Политика
18 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России по этому вопросу не изменилась

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва по-прежнему выступает за денуклиаризацию Корейского полуострова и призывает все стороны к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская позиция не изменилась: мы по-прежнему выступаем за денуклиаризацию Корейского полуострова, за продолжение политико-дипломатических усилий со всех сторон, и призываем все стороны к сдержанности и к тому, чтобы избегать каких-либо резких движений, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, будет ли тема ядерной программы КНДР обсуждаться на совещании главы российского государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, Песков ответил, что "тема с корейским ядерным досье и ракетной проблематики неоднократно обсуждалась и продолжает обсуждаться в рамках обмена мнениями в ходе подобных оперативных совещаний".

"Когда мы говорим "актуальные международные и региональные проблемы", в том числе, мы имеем в виду и эту проблему", - объяснил содержание сообщений пресс-службы Кремля Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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