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Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Политика
18 июля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Обсуждались текущие внутрироссийские темы, связанные с социально-экономической повесткой дня, и наиболее актуальные международные и региональные проблемы

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как сообщил журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие прошло в Ново-Огарево, куда президент приехал после посещения в Жуковском авиасалона МАКС-2017.

"В Ново-Огарево завершается оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, - сказал Песков. - Обсуждаются на сегодняшнем совещании и текущие внутрироссийские темы, связанные с социально-экономическим развитием, социально-экономической повесткой дня, и наиболее актуальные международные и региональные проблемы".

По словам пресс-секретаря, в совещании участвуют спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента во вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщил Песков, на вечер у главы государства запланирован еще ряд рабочих встреч и совещаний.

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