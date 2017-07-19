Совфед обсудит закон о безопасности информационной инфраструктуры

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании рассмотрит ратификацию ряда оборонных и антитеррористических протоколов, соглашений и конвенций, а также обсудит законы о безопасности информационной инфраструктуры, о введении 10-летнего запрета на замещения должностей на госслужбе для уклонистов от армии и некоторые другие документы.

Так, в частности, будет рассмотрен вопрос ратификации протокола о размещении российской авиагруппы в Сирии. Протокол был подписан в Дамаске 18 января 2017 года и "направлен на установление международно-правовых основ, регулирующих условия нахождения российской авиагруппы в САР, а также на укрепление обороноспособности РФ и Сирии, исходя из обоюдного стремления сторон к укреплению и развитию военного сотрудничества".

Кроме того, сенаторы планируют одобрить ратификацию конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года. Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Также сенаторы рассмотрят пакет законов о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. К такой инфраструктуре будут относиться информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, а также ряде отраслей промышленности. Согласно закону, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в сетях электросвязи должны быть установлены технические средства государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Кроме того, в повестке дня закон, который устанавливает 10-летний запрет замещения должностей государственной гражданской и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. "Речь идет об устранении выявленного Конституционным судом несоответствия норм действующего законодательства, устанавливающих для уклонистов бессрочный запрет на замещение этих должностей, Конституции РФ", - пояснил журналистам первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В свою очередь эти органы должны будет отчитываться об увольнении таких сотрудников.

В рамках правительственного часа с докладом о реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года выступит министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.