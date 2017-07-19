Дума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к суицидам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании в среду проект закона об увеличении практически вдвое срока максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам с 8 до 15 лет. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым.

"Законопроект был разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, создание мер, препятствующих вовлечению в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, посредством предупреждения распространения практики побуждения к суицида", - говорится в сопроводительных материалах.

Основные поправки предполагается внести в статью 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). "Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы [сроком] пять лет, а верхний - до пятнадцати лет", - отмечается в пояснительной записке.

Одновременно статья 110 УК РФ дополняется новой частью, "устанавливающей повышенную ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних лиц или лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". В соответствии с этой нормой меры уголовного наказания предусматриваются на уровне от 8 до 15 лет лишения свободы соразмерно ответственности за убийство.

"Необходимость данного изменения обусловлена тем, что в настоящее время уголовная ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух и более лиц, не дифференцирована относительно менее тяжких последствий, предусмотренных диспозициями и квалифицирующими признаками частей 1-3 статьи 110 УК РФ, то есть установлена одинаковая ответственность за смерть одного либо двух и более человек", - указывают авторы.

В пояснительной записке инициаторы также напоминают, что в июне 2017 года был принят закон об установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 кодекса), составляет от 5 до 8 лет лишения свободы. При этом они считают, что такие меры являются несоразмерными тяжести и общественной опасности подобных преступлений и предлагают увеличить максимальные сроки до 15 лет лишения свободы.