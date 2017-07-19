Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
Фернандо: матч за Суперкубок сказался на состоянии "Спартака" во встрече с "Динамо"Спорт 19 июля, 0:28
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате по встрече с сыном ТрампаМеждународная панорама 19 июля, 0:24
Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФМеждународная панорама 19 июля, 0:13
Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о МалороссииМеждународная панорама 18 июля, 23:26
Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛСпорт 18 июля, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МИД России раскритиковал акцию литовских интернет-пользователей, оставлявших негативные отзывы на страницах ведомства под хэштегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Комментарий появился во вторник на официальной странице министерства в Facebook.
"Подгонкой исторических событий под выдуманную нынешней националистической элитой мифологию о "лесных братьях" занимаются в первую очередь в Литве. Цель понятна: вымарать из национальной истории тот неприглядный факт, что в 1944-1952 гг. одни литовцы (откровенные душегубы и террористы, называвшие себя "лесными братьями") с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отдельно поблагодарили инициировавшего акцию "пропагандиста", литовского журналиста Андрюса Тапинаса, который привлек литовскую аудиторию к страницам министерства. Ведомство пообещало познакомить новых читателей с доказательствами преступлений "лесных братьев".
В Литве вооруженное сопротивление советской власти продолжалось до начала 50-х годов. Как утверждается в официальных источниках республики, "последний литовский партизан" Антанас Крауялис погиб в 1965 году.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в результате диверсий "лесных братьев" - организации, в которую в странах Балтии входили в том числе офицеры СС, - погибли тысячи мирных жителей. Захарова подчеркнула, что за этим вплоть до середины 1950-х годов стояли западные спецслужбы, о чем НАТО известно.