МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МИД России раскритиковал акцию литовских интернет-пользователей, оставлявших негативные отзывы на страницах ведомства под хэштегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Комментарий появился во вторник на официальной странице министерства в Facebook.

"Подгонкой исторических событий под выдуманную нынешней националистической элитой мифологию о "лесных братьях" занимаются в первую очередь в Литве. Цель понятна: вымарать из национальной истории тот неприглядный факт, что в 1944-1952 гг. одни литовцы (откровенные душегубы и террористы, называвшие себя "лесными братьями") с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отдельно поблагодарили инициировавшего акцию "пропагандиста", литовского журналиста Андрюса Тапинаса, который привлек литовскую аудиторию к страницам министерства. Ведомство пообещало познакомить новых читателей с доказательствами преступлений "лесных братьев".

В Литве вооруженное сопротивление советской власти продолжалось до начала 50-х годов. Как утверждается в официальных источниках республики, "последний литовский партизан" Антанас Крауялис погиб в 1965 году.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в результате диверсий "лесных братьев" - организации, в которую в странах Балтии входили в том числе офицеры СС, - погибли тысячи мирных жителей. Захарова подчеркнула, что за этим вплоть до середины 1950-х годов стояли западные спецслужбы, о чем НАТО известно.