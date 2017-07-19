Прокуратура выявила 150 недостоверных деклараций о доходах служащих администрации Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура Приморья выявила многочисленные случаи предоставления служащими администрации края неполных и недостоверных сведений о доходах, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

"Прокуратурой была проведена проверка соответствия расходов их доходам руководителей органов исполнительной власти Приморского края за период 2015-2017 гг. (всего в составе администрации 44 департамента и инспекций - прим. ТАСС). Также полностью проверены декларации о доходах всех работников самого крупного департамента края. В ходе надзорных мероприятий установлено, что 13 руководителями органов исполнительной власти края и 17 их заместителями представлены неполные или недостоверные сведения о доходах", - отметила представитель прокуратуры.

В частности, ряд руководителей департаментов и инспекций не отразили сведения о наличии в собственности одного транспортного средства, об открытых более 40 банковских счетах, денежных средствах на сумму более 1,8 млн рублей.

Еще 120 нарушений выявлено при проверке деклараций всех служащих самого крупного подразделения администрации региона - департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей. Работники департамента "забыли" указать сведения о наличии в собственности семи транспортных средств, четырех объектов недвижимости, об открытых более 150 банковских счетах, денежных средствах на сумму свыше 6,3 млн рублей.

Как отметила Телегина, по итогам проверочных мероприятий прокурор края внес представление губернатору края. "Поставлен вопрос о применении мер юридической ответственности в отношении гражданских служащих, совершивших правонарушения, относящихся к категории коррупционных", - подчеркнула представитель прокуратуры.