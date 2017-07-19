Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура выявила 150 недостоверных деклараций о доходах служащих администрации Приморья

Политика
19 июля, 7:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июля. /ТАСС

В частности, ряд руководителей не отразили сведения о наличии в собственности одного транспортного средства, об открытых более 40 банковских счетах, денежных средствах на сумму более 1,8 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура Приморья выявила многочисленные случаи предоставления служащими администрации края неполных и недостоверных сведений о доходах, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

"Прокуратурой была проведена проверка соответствия расходов их доходам руководителей органов исполнительной власти Приморского края за период 2015-2017 гг. (всего в составе администрации 44 департамента и инспекций - прим. ТАСС). Также полностью проверены декларации о доходах всех работников самого крупного департамента края. В ходе надзорных мероприятий установлено, что 13 руководителями органов исполнительной власти края и 17 их заместителями представлены неполные или недостоверные сведения о доходах", - отметила представитель прокуратуры.

В частности, ряд руководителей департаментов и инспекций не отразили сведения о наличии в собственности одного транспортного средства, об открытых более 40 банковских счетах, денежных средствах на сумму более 1,8 млн рублей.

Еще 120 нарушений выявлено при проверке деклараций всех служащих самого крупного подразделения администрации региона - департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей. Работники департамента "забыли" указать сведения о наличии в собственности семи транспортных средств, четырех объектов недвижимости, об открытых более 150 банковских счетах, денежных средствах на сумму свыше 6,3 млн рублей.

Как отметила Телегина, по итогам проверочных мероприятий прокурор края внес представление губернатору края. "Поставлен вопрос о применении мер юридической ответственности в отношении гражданских служащих, совершивших правонарушения, относящихся к категории коррупционных", - подчеркнула представитель прокуратуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Декларации о доходах чиновников
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и США
2
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
3
Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне
4
Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГ
5
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
6
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате США по встрече с сыном Трампа
7
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
Темы дня
Реклама