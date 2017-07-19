Партии будут обсуждать кандидатуры на должность глав регионов с Вайно и Кириенко

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ подписал распоряжение о порядке согласования кандидатур на должность глав регионов. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Установить, что консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента Российской Федерации [Вайно А.Э.] или первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко С.В.", - говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.