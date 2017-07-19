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Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше

Политика
19 июля, 10:45 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ранее внешнеполитическое ведомство назвало действие Варшавы прямым нарушением международно-правовых обязательств

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Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МИД РФ готовит ответные меры в ответ на принятие в Польше закона о сносе советских памятников.

Об этом сообщила в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты.

"Они, я знаю, готовят соответствующие [меры]. (Нужно запросить МИД РФ - прим. ТАСС), с тем чтобы они нас проинформировали, какие [меры]", - сказала Матвиенко. "Конечно, мы должны адекватно отреагировать, не просто нашими заявлениями, нашими возмущениями, но нужны и соответствующие меры", - сказала Матвиенко.

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня этого года утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.

Накануне МИД РФ заявил, что это решение Польши является сознательной провокацией, которая не останется без последствий. Как напомнили в министерстве, российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 годов, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты.

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