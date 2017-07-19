Совфед одобрил ратификацию протокола о размещении российской авиагруппы в Сирии

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации протокола к соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой (САР) о размещении авиационной группы ВКС России на территории Сирии.
Протокол подписан в Дамаске 18 января 2017 года и "направлен на установление международно-правовых основ, регулирующих условия нахождения российской авиагруппы в САР, а также на укрепление обороноспособности РФ и Сирии, исходя из обоюдного стремления сторон к укреплению и развитию военного сотрудничества".
Протоколом, в частности, устанавливается, что для размещения авиагруппы Сирия передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения и протокола земельный участок аэродрома Хмеймим и объекты недвижимости, расположенные на нем.
Также положениями протокола регламентировано осуществление российской стороной своей юрисдикции в местах авиагруппы, а также в отношении ее личного состава и членов семей военнослужащих и гражданского персонала. Установлены иммунитеты и привилегии, определен порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
Положениями протокола устанавливается, что соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.