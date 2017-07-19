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Дума 19 июля рассмотрит обращение с осуждением сноса памятников советским воинам в Польше

Политика
19 июля, 12:41 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Проект обращения к европейским парламентам и межпарламентским организациям могут рассмотреть синхронно с аналогичным документом в Кнессете

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума включила в повестку дня пленарного заседания в среду проект обращения палаты к европейским парламентам и межпарламентским организациям в связи с принятием в Польше закона о сносе памятников советским воинам. Оно может быть рассмотрено синхронно с аналогичным документом в Кнессете Израиля.

Синхронно с Израилем

Решение о рассмотрении было принято по предложению главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Как он напомнил, выступая на заседании, председатель Госдумы поручил подготовить "документ по ситуации, которая сложилась в Польше, где Сейм и Сенат приняли поправки к закону о так называемой декоммунизации от 2016 года". "Теперь эти поправки подписаны президентом страны и через три месяца вступят в законную силу. Этот законодательный акт дает возможность для сноса и демонтажа более чем 500 памятников советским воинам-освободителям, сложившим головы за освобождение Польши от нацизма", - добавил глава комитета.

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По словам Слуцкого, "президиум Кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на сегодняшнем пленарном заседании обращение "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне". "По регламенту Кнессета срочное обсуждение - это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко. Например, когда есть угроза национальной безопасности или рассматривается вопрос исключительной важности", - проинформировал он, добавив, что вопрос будет рассматриваться приблизительно в 15:00 мск.

"У нас имеется проект обращения Государственной думы <…> Предлагаю поставить этот документ синхронно с аналогичным документом в Кнессете, может быть на фиксированное время на 16:00", - предложил глава комитета.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "эта ситуация сегодня вопиюще развивается во многих странах Европы". "Это память о наших дедах, которые отдали жизнь, освобождая Европу. Впервые такое решение будет приниматься вместе с Кнессетом Израиля. Для них эта память тоже важна", - сказал Володин.

Проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ПАСЕ, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны" подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами всех четырех парламентских фракций и председателем профильного комитета Леонидом Слуцким. Он будет рассмотрен в 16:00 мск.

Закон о сносе памятников

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня этого года утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.

МИД РФ назвал это решение "сознательной провокацией" и заявил, что она не останется без последствий.

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