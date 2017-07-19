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Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористов

Политика
19 июля, 11:06 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Законопроект также снимает препятствия для получения российского гражданства для украинцев

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении проект закона, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм.

Присяга при вступлении в гражданство России

Основной новеллой принятого закона стали нормы о принесении присяги при вступлении в гражданство РФ.

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Соответствующая поправка была внесена лидерами всех парламентских фракций и главой профильного комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым по итогам работы специальной комиссии в Госдуме. Изменения вводятся в статью 11 закона "О гражданстве РФ".

Как пояснил Крашенинников, теперь в законе прописывается текст присяги и оговаривается обязательность ее личного принесения для желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в тексте клятвы.

Согласно поправкам, порядок ее принесения будет устанавливаться президентом России. Отказ от присяги влечет отмену решения о предоставлении гражданства РФ.

Упрощенный порядок получения гражданства РФ для украинцев

Этим же законопроектом снимаются препятствия для получения российского гражданства для украинцев. Поправками, в частности, оговаривается заявительный порядок (без предоставления подтверждающей справки от компетентных национальных органов) при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в законе. Как пояснил Крашенинников, "получить справку [об отказе от гражданства] с Украины сейчас невозможно". "Очень много людей ждут решения своей судьбы", - добавил он.

Отзыв решения о приеме в гражданство для осужденных за терроризм

Закон также сохраняет концептуальные положения об отмене решений о предоставлении гражданства России для осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность.

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Крашенинников: присяга при приеме в гражданство России будет произноситься лично

"Законопроект устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ", - сообщил Крашенинников.

Вместе с тем, по его словам, ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками. "То есть в их отношении отмена решения о приеме в гражданство РФ применяться не будет", - отметил глава комитета.

При этом наказание предполагается не только за сам факт совершения преступления, но и за его подготовку. "Речь идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта, содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, сети Интернет к ее осуществлению, организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, захват заложников, угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсия, организация деятельности экстремистской организации, сообщества, финансирование экстремистской деятельности", - перечислил глава комитета.

Достаточно обширный перечень преступлений, за совершение которых предполагается отмена решения о приеме в гражданство РФ, призван создать более широкое поле для действий на опережение со стороны правоохранительных органов в борьбе с террористическими угрозами, заключил Крашенинников.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ закон должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года.

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Присяга при вступлении в гражданство РФ
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