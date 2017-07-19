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Путин 27 июля посетит Финляндию

Политика
19 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Визит приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 июля посетит Финляндию и проведет переговоры с президентом этой страны Саули Ниинистё.

"В ходе запланированных переговоров главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что Путин посетит Финляндию по приглашению Ниинистё. "Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра", - говорится в сообщении.

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Ниинистё, Саули Путин, Владимир Владимирович
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