Росгвардия: в Москве растет количество несанкционированных акций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росгвардия фиксирует увеличение количества несанкционированных акций в Москве в этом году.

Об этом заявил заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии Анатолий Якубовский.

"В Москве только за полгода прошла 31 масштабная акция, за этот же период прошлого года состоялось 11 подобных акций. Всего в столице прошло 89 несанкционированных акций с начала года", - отметил Якубовский. В них приняли участие около 14,5 тыс. человек, из них 2,134 тыс. человек были доставлены в отделы полиции.

Он отметил, что ведомство обеспокоено большим количеством несовершеннолетних участников. В частности, по его словам, Росгвардия задержала 136 несовершеннолетних на несанкционированной акции, прошедшей 12 июня в центре Москвы. "Нас беспокоит количество участвующих в несанкционированных акциях несовершеннолетних", - сказал Якубовский, отметив, что молодежь узнает об этих акциях из интернета, а большинство приходят "просто поглазеть".

В свою очередь начальник столичного управления Росгвардии Андрей Гранкин отметил, что молодые люди очень активны в интернете, в социальных сетях. "Там они общаются достаточно активно. Влияние на умы несовершеннолетних достаточно сильно, поэтому многие дети пришли на акцию просто понаблюдать или посмотреть", - добавил он.

Данные по ЦФО

Якубовский также отметил, что в Центральной России с начала года более 30 млн человек приняли участие в общественно-политических и культурно массовых мероприятиях. "В первом полугодии в Центральном федеральном округе проведено более 1,1 тыс. общественно-политических и культурно массовых мероприятий, в которых приняли участие до 30 млн человек. Большинство этих акций состоялись в Москве, общая доля их - до 50%", - сказал представитель Росгвардии.

Кроме того, по его словам, большое количество мероприятий прошло в Московской, Воронежской, Калужской и Орловской областях.

За различные правонарушения сотрудниками Росгвардии были задержаны более 4 тыс. человек. "Из незаконного оборота изъято 3 тыс. единиц огнестрельного оружия, 2,2 тыс. боеприпасов к ним, 39 единиц холодного оружия, а также свыше 3,5 кг наркотических средств.

Собственникам из незаконного владения возвращено более 17 млн рублей и 258 единиц материальных ценностей.