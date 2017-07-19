Лукашевич: заявления о создании Малороссии не стыкуются с минскими договоренностями

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заявления о создании Малороссии не стыкуются с обязательствами сторон в рамках минских договоренностей. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе видеомоста из Вены.

"На мой взгляд, эти заявления не стыкуются с обязательствами сторон по минскому комплексу мер, - сказал он. - Как правильно сказал наш представитель (в Контактной группе Борис Грызлов), вряд ли можно их расценивать, как относящиеся к реальной политической жизни".

Лукашевич не исключил, что тема заявлений главы провозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии может прозвучать на предстоящем в четверг заседании Постоянного совета ОБСЕ, где предстоят выступления представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика и главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

18 июля на собрании общественности в Донецке было заявлено о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Комментируя во вторник тему создания Малороссии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это является личной инициативой Захарченко.

"Мы остаемся приверженными минским договоренностям", - сказал он.