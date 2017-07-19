Лукашевич: заявления о создании Малороссии не стыкуются с минскими договоренностями

ОАК оценила объем рынка гражданских самолетов на ближайшие 20 лет почти в $6 трлнТранспорт 19 июля, 13:13
Синхронистка Колесниченко выиграла золото в произвольной программе солисток на ЧМ-2017Спорт 19 июля, 13:04
Около 20% срочников в ЦВО благодаря службе в армии избавились от гаджетозависимостиНовости Урала 19 июля, 13:01
Памфилова призвала "Яблоко" не "паразитировать" на идее отмены "муниципального фильтра"Политика 19 июля, 12:58
"Атомфлот" и "Совкомфлот" могут стать инвесторами ледокола "Лидер"Экономика и бизнес 19 июля, 12:58
ТАСС расскажет о самых интересных событиях фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"Новости агентства 19 июля, 12:56
Красноярские депутаты отменили решение о двукратном повышении собственных зарплатСибирь 19 июля, 12:41
Минфин поддерживает раздельное регулирование вина и другого алкоголяЭкономика и бизнес 19 июля, 12:38
Шойгу посетил строящийся для армии производственно-логистический комплекс в ПодмосковьеАрмия и ОПК 19 июля, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заявления о создании Малороссии не стыкуются с обязательствами сторон в рамках минских договоренностей. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе видеомоста из Вены.
"На мой взгляд, эти заявления не стыкуются с обязательствами сторон по минскому комплексу мер, - сказал он. - Как правильно сказал наш представитель (в Контактной группе Борис Грызлов), вряд ли можно их расценивать, как относящиеся к реальной политической жизни".
Лукашевич не исключил, что тема заявлений главы провозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии может прозвучать на предстоящем в четверг заседании Постоянного совета ОБСЕ, где предстоят выступления представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика и главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.
18 июля на собрании общественности в Донецке было заявлено о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".
Комментируя во вторник тему создания Малороссии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это является личной инициативой Захарченко.
"Мы остаемся приверженными минским договоренностям", - сказал он.