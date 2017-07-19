Минюст подтвердил незаконность выдвижения Ройзмана на выборы губернатора бюро "Яблока"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подтвердило выводы Центризбиркома России о том, что бюро партии "Яблоко" не имело права выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области. Об этом сообщил в среду журналистам член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из- за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

При этом в ЦИК впоследствии заявили, что бюро партии не имело права выдвигать кандидата в губернаторы, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. В "Яблоке" с претензиями ЦИК не согласились. ЦИК направил запрос в Минюст с просьбой дать оценку этой коллизии.

"ЦИК получил ответ от Минюста на свой запрос, в котором говорится, что бюро партии не вправе было выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ в случае приостановления деятельности руководящих органов регионального отделения, подменяя тем самым конференцию регионального отделения партии", - сказал Шевченко.

Он добавил, что это решение бюро партии противоречит нормам закона "О политических партиях".

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения "муниципального фильтра" количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу.