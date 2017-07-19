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Госдума ввела уголовную ответственность за "карусели" на выборах

Политика
19 июля, 14:13 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Максимальное наказание по новой статье УК предусматривает до 5 лет лишения свободы

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Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о введении уголовной ответственности за так называемые карусели на выборах.

До пяти лет тюрьмы

Законом, авторами которого выступили депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас, предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме", максимальное наказание по которой предусматривается вплоть до 5 лет лишения свободы.

Как пояснил Павел Крашенинников, этими поправками в УК РФ оговаривается, что "за выдачу членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, либо за выдачу заполненных избирательных бюллетеней предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет".

За получение гражданином бюллетеней для участия в голосовании вместо других избирателей или для участия более двух раз в голосования предусмотрены санкции в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 3 лет, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае группового характера преступления или по предварительному сговору наступает максимальная уголовная ответственность - штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Такие же санкции устанавливается за подобные нарушения в ходе голосования на референдуме.

Борьба с фальсификациями

"Закон направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса, борьбу с фальсификациями", - отметил Крашенинников. По его словам, введение уголовной ответственности в этой сфере является необходимой мерой.

"Избирательные карусели" - это мошенничество, последствия которого (в зависимости от уровня выборов) могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права. Поэтому бороться с такими общественно опасными деяниями следует самым кардинальным образом", - отметил депутат.

Глава комитета не исключил, что принятый закон "может быть применен уже осенью, в единый день голосования 10 сентября, когда состоятся выборы различных уровней практически во всех регионах страны".

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