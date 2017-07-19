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Совфед готов подключиться к диалогу с парламентом Грузии

Политика
19 июля, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ранее в июле представители парламента Грузии посетили Госдуму, этот визит стал первым за последние 10 лет

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в восстановлении дружеских отношений с Грузией, Совфед готов подключиться к этой работе. Об этом сообщила в среду спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что представители парламента Грузии посетили Госдуму 11 июля, этот визит стал первым за последние 10 лет. Трое представителей представленной в парламенте Грузии оппозиционной партии "Альянс патриотов" Георгий Ломия, Ада Маршания и Нато Чхеидзе встретились с главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым и членами профильного комитета Казбеком Тайсаевым и Артемом Кавиновым.

"Это хороший сигнал, мы заинтересованы в восстановлении добрососедских, дружеских отношений с Грузией. По линии МИДа в постоянном режиме идет диалог, консультации, принимаются меры для смягчения двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что парламентарии не могут оставаться в стороне. "Мы всегда заявляли, что мы готовы к диалогу с любым парламентом любого государства в целях налаживания отношений, сверки позиций, сглаживания разногласий, и если такие предложения поступят в адрес Совета Федерации, мы готовы подключится к этой важной дипломатической, парламентской деятельности", - сказала Матвиенко.

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