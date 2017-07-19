Совфед готов подключиться к диалогу с парламентом Грузии

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в выборах главы городаНовости Урала 19 июля, 14:37
МАКС-2017, день второй. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 19 июля, 14:28
Москалькова назвала освобождение Мамаева результатом усилий гражданского общества в РФОбщество 19 июля, 14:25
Колесниченко: поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мираСпорт 19 июля, 14:24
"Надо дать Obamacare провалиться": почему Сенат США не смог отменить главную реформу ОбамыМеждународная панорама 19 июля, 14:20
Госдума ввела уголовную ответственность за "карусели" на выборахПолитика 19 июля, 14:13
Случаи гибели журналистов на Украине с 2014 года. ДосьеБиографии и справки 19 июля, 14:04
НПО "Энергомаш": "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceXКосмос 19 июля, 13:54
Контейнерооборот Гонконга в июне составил 1,66 млн TEU, рост - 0,2%Транспорт 19 июля, 13:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в восстановлении дружеских отношений с Грузией, Совфед готов подключиться к этой работе. Об этом сообщила в среду спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Ранее сообщалось, что представители парламента Грузии посетили Госдуму 11 июля, этот визит стал первым за последние 10 лет. Трое представителей представленной в парламенте Грузии оппозиционной партии "Альянс патриотов" Георгий Ломия, Ада Маршания и Нато Чхеидзе встретились с главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым и членами профильного комитета Казбеком Тайсаевым и Артемом Кавиновым.
"Это хороший сигнал, мы заинтересованы в восстановлении добрососедских, дружеских отношений с Грузией. По линии МИДа в постоянном режиме идет диалог, консультации, принимаются меры для смягчения двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что парламентарии не могут оставаться в стороне. "Мы всегда заявляли, что мы готовы к диалогу с любым парламентом любого государства в целях налаживания отношений, сверки позиций, сглаживания разногласий, и если такие предложения поступят в адрес Совета Федерации, мы готовы подключится к этой важной дипломатической, парламентской деятельности", - сказала Матвиенко.