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Дума призовет парламенты Европы принять меры для сохранения памяти о воинах-освободителях

Политика
19 июля, 16:22 UTC+3

Документ будет рассматриваться на заседании в среду

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума призовет европейские парламенты принять законодательные меры для сохранения памяти о воинах, освободивших Европу от фашизма. Об этом говорится в проекте обращения палаты "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны". Документ будет рассматриваться на заседании в среду, он размещен в думской электронной базе данных.

"Государственная дума призывает парламенты европейских государств и международные парламентские организации принять все возможные меры, прежде всего законодательного характера, для того, чтобы взаимоуважительное отношение к исторической памяти, уважение подвига миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы от коричневой чумы, служили прочной основой по-настоящему добрососедских цивилизованных отношений в нашем общем европейском доме, свобода которого завоевана нашими дедами и отцами", - говорится в тексте обращения.

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