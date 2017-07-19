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Путин поручил полпредам представлять врио глав регионов в законодательных органах власти

Политика
19 июля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

У президента есть восемь полномочных представителей в Приволжском, Центральном, Северо-Кавказском, Сибирском, Дальневосточном, Южном, Уральском, Северо-Западном округах

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наделил дополнительными полномочиями полпредов в федеральных округах.

В Указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что полппред "представляет в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ временно исполняющего обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ в течение месяца со дня его назначения".

Если высшее должностное лицо региона избирается депутатами законодательного органа госвласти, то полпред президента должен будет представлять кандидатов на эту должность, представленных главой государства.

Указ Путина также предусматривает, что "в день голосования по избранию высшего должностного лица субъекта РФ кандидатов на указанную должность, представленных президентом РФ, в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ представляет полномочный представитель президента РФ в федеральном округе".

Если главы нескольких регионов в округе избираются в один день, кандидатов представляют "иные должностные лица по решению президента РФ".

У президента есть восемь полномочных представителей в Приволжском, Центральном, Северо-Кавказском, Сибирском, Дальневосточном, Южном, Уральском, Северо-Западном округах.

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