МИД РФ дал согласие на кандидатуру Хантсмана как посла США в России

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МИД РФ одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в Москве. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Белого дома.
57-летний Хантсман владеет китайским языком, воспитывает семерых детей, в 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд. В 1992 году, в возрасте 32 лет, Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет.
Консервативный штат Юта на западе США политик возглавлял с 2005 по 2009 год. Во время его губернаторского срока Юта вошла в тройку лучших по условиям ведения бизнеса, бюджет штата вырос с $16,7 млн до $22,8 млн.