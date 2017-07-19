МИД РФ дал согласие на кандидатуру Хантсмана как посла США в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МИД РФ одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в Москве. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

57-летний Хантсман владеет китайским языком, воспитывает семерых детей, в 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд. В 1992 году, в возрасте 32 лет, Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет.

Консервативный штат Юта на западе США политик возглавлял с 2005 по 2009 год. Во время его губернаторского срока Юта вошла в тройку лучших по условиям ведения бизнеса, бюджет штата вырос с $16,7 млн до $22,8 млн.