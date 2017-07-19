Рябков назвал кандидатуру Антонова в качестве посла РФ в США "оптимальным выбором"

Инженеры смогут улучшить санитарию в БангладешСоциальная ответственность 19 июля, 20:59
Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"Спорт 19 июля, 20:56
Малазийка Чон Юн Хон стала чемпионкой мира в прыжках в воду с 10-метровой вышкиСпорт 19 июля, 20:42
Французский историк Макс Галло умер в возрасте 85 летОбщество 19 июля, 20:34
Региональные власти ищут рецепт борьбы с долгостроямиЭкономика и бизнес 19 июля, 20:33
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в РоссииОбщество 19 июля, 20:24
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбораОбщество 19 июля, 20:22
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"Общество 19 июля, 20:15
Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицинеОбщество 19 июля, 20:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США является оптимальным кадровым выбором, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"То, что он шесть лет проработал заместителем министра обороны РФ, является бесценным опытом для его будущей деятельности в Вашингтоне. Я считаю, что это оптимальный кадровый выбор", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 1".
Рябков также добавил, что многолетний опыт работы Антонова в Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел РФ "добавляет ему авторитета и позволяет работать на позитивный результат".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать журналистам, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. 26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос о возможной ротации посла России в США решается в плановом порядке.
18 мая Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. По его данным, комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ.