Дума призвала парламенты Европы осудить решение Польши о сносе памятников советским воинам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду обратилась к европейским парламентам и межпарламентским организациям в связи с принятым в Польше законом о сносе памятников советским воинам и призвала осудить и противостоять разрушению и осквернению монументов борцам с фашизмом.

Синхронно с Кнессетом Израиля

Проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны" подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами всех четырех парламентских фракций и председателем профильного комитета Леонидом Слуцким. Нижняя палата парламента РФ впервые рассмотрела данный проект заявления синхронно с Кнессетом Израиля, который в среду также обсудил аналогичный документ.

"Такой формат выбран впервые в Госдуме нового созыва. Это яркий пример эффективного сотрудничества с зарубежным парламентом и синхронного принятия заявления по важнейшему вопросу международной повестки дня", - подчеркнул Слуцкий, выступая на заседании.

Призыв осудить закон Польши о сносе памятников

"Депутаты Госдумы обращаются к парламентам Европы и европейским парламентским институтам с призывом решительно осудить участившиеся в последнее время случаи уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов государств антигитлеровской коалиции, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма", - говорится в тексте постановления. Палата считает, что "не может быть прощения тем, кто оскорбляет память солдат и офицеров Красной Армии, партизан, бойцов сопротивления, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны".

Госдума особо подчеркивает, что "гитлеровские палачи, на чьих руках кровь миллионов безвинных жертв, являются идейными вдохновителями тех, кто сегодня пытается нажить политический капитал, раздувая крайне опасные националистические и реваншистские настроения среди населения отдельных государств Европы, в частности Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины".

"На наших глазах возрастает стремление беспринципных политиков переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны. Иначе нельзя расценить, например, закрепление в Республике Польша в рамках "закона о декоммунизации" от 1 апреля 2016 года и недавно принятых Сеймом, Сенатом и подписанных президентом поправок к нему возможности сноса и демонтажа почти 500 памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов Красной Армии - освободителей Польши, среди которых были русские, белорусы, украинцы, евреи, азербайджанцы, казахи, армяне, киргизы и другие представители советского народа - победителя", - отмечается в обращении.

Депутаты указывают, что "решения, подобные кощунственному акту польских властей, в основе которого лежит желание принизить решающую роль Красной Армии в освобождении Европы и всего мира от фашистских захватчиков, потворствуют преступной логике героизации нацизма и, как следствие, появлению в Европе молодого поколения, не знающего правду о самой страшной войне ХХ века". "Там, где в качестве примера для подражания навязываются бандеровцы или прибалтийские "лесные братья", возникает питательная среда для терроризма, межнациональной и межрелигиозной вражды", - предупреждают российские законодатели.

Объединить усилия и не допустить искажения истории

В связи с этим Госдума призвала европейских парламентариев объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма и прославления гитлеровских палачей, а также "неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинов, освободивших Европу от нацизма". Кроме того, Госдума считает необходимым "включить в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной Армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям".

"Государственная дума призывает парламенты европейских государств и международные парламентские организации принять все возможные меры, прежде всего законодательного характера, для того чтобы взаимоуважительное отношение к исторической памяти, уважение подвига миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы от коричневой чумы, служили прочной основой по-настоящему добрососедских, цивилизованных отношений в нашем общем европейском доме, свобода которого завоевана нашими дедами и отцами. Быть достойным памяти павших в борьбе с фашистскими захватчиками и их пособниками - святой долг и обязанность гражданина свободной Европы", - заключается в документе.

Позиция РФ и Израиля

29 июня состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна. Спикеры парламентов двух стран обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая разрешает снос памятников советским воинам-освободителям.

Спикеры договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон. "Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", - подчеркнул тогда глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.