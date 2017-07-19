В Кремле выразили удивление в связи с сообщениями СМИ о "тайной" встрече Путина и Трампа

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сообщения американских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин проводил "тайную" встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях прошедшего в Гамбурге саммита "Большой двадцатки", вызывают удивление и непонимание. Об этом в среду в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели вторую встречу на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге после официальных двухчасовых переговоров.
Агентство не уточнило подробностей упомянутой встречи, однако ранее основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что она прошла вечером и продолжалась около часа.
"Употребление такого термина, как "тайная" или "секретная" встреча, вызывает абсолютное удивление и непонимание. Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча, и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами. Не было никаких тайных и секретных встреч. Утверждать об этом абсолютно абсурдно", - сказал он.
Пресс-секретарь также добавил, что подобные заявления в американских СМИ свидетельствуют о том, что в политическом истеблишменте США сохраняется нездоровое отношение к России, охарактеризованное самим Трампом как "российская лихорадка". Само появление подобной информации в СМИ Песков, цитируя президента России, назвал шизофренией. "Позиционировать это как встречу, которую можно было от кого-то утаить, это проявление той самой шизофрении", - заключил он.
Ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.