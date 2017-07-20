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Путин посетит Йошкар-Олу и проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Политика
20 июля, 0:08 UTC+3 МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Заседание будет посвящено обсуждению вопросов реализации на региональном и муниципальном уровнях стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит в четверг рабочую поездку в Йошкар-Олу.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства "проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное обсуждению вопросов реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был создан в 2012 году. В состав совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Также в ходе рабочей поездки Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Евстифеевым и посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева.

Ранее на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов заявлял, что за пять лет работы совета проведено семь заседаний, в том числе одно совместно с советом по русскому языку, по итогам которых дано 74 поручения.

В числе важнейших реализованных управленческих решений - разработка и утверждение стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года, создание Федерального агентства по делам национальностей, утверждение государственной программы "Реализация государственной национальной политики", учреждение премии президента "За вклад в укрепление единства российской нации".

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