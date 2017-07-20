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Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии и Африки

Политика
20 июля, 5:35 UTC+3 ООН ООН 20, июля. /ТАСС

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что "эти государства располагают достаточным потенциалом, чтобы вносить весомый вклад в обеспечение международного мира и безопасности"

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© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Развивающиеся страны Азии и Африки должны первыми войти в расширенный состав Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном реформе Совбеза.

"Полагаем, что преимущественным правом на получение места в СБ должны обладать развивающиеся страны Африки и Азии. Уверены: эти государства располагают достаточным потенциалом, чтобы вносить весомый вклад в обеспечение международного мира и безопасности. Главное, это обеспечит будущим решениям Совета взвешенный и выверенный характер", - сказал он.

Сафронков назвал вопрос о реформе Совбеза одним из важнейших в повестке всемирной организации, так как речь идет "об органе, который в соответствии с Уставом ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности". Вместе с тем он констатировал наличие "существенных различий" в позициях государств, которые проявились в ходе последней сессии межправительственных переговоров.

По словам заместителя постпреда РФ, ввиду "огромной политической значимости вопроса о реформе СБ" странам - членам ООН необходимо найти такое решение, которое "пользовалось бы значительно большей поддержкой государств-членов, чем формально необходимые две трети голосов". "Оптимально - консенсусной. Эта работа должна вестись в спокойном, прозрачном и инклюзивном ключе - без установления искусственных временных графиков", - сказал он, призвав не навязывать инициативы, которые "не имеют универсальной поддержки".

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето. Среди наиболее вероятных кандидатов на прием в ряды постоянных членов фигурируют Бразилия, Германия, Индия, ЮАР и Япония.

Генассамблея в среду приняла решение о немедленном продолжении межправительственных переговоров по теме реформы СБ, а также включении этого вопроса в повестку 72-й сессии ГА, которая начнется в сентябре. На заседании выступили представители региональных групп и нескольких стран. Так, постпред Китая Лю Цзеи отметил, что реформирование Совбеза отвечает интересам всех государств, и этот процесс не будет завершен в одночасье. Он выразил надежду на то, что в ходе следующей сессии Генассамблеи участники переговоров продолжат конструктивную работу и будут стремиться к консенсусу.

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