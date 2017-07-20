В Госдуме предложили пожизненные тюремные сроки за вербовку в ряды террористов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев внес в четверг в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов и предусматривающий за это пожизненные тюремные сроки. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных "террористическими" статьями Уголовного кодекса РФ, а также "подготовку, склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений и (или) руководство его совершением, а равно финансирование и (или) организацию финансирования терроризма по части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы".

В пояснительной записке автор подчеркивает, что инициатива направлена на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую или террористическую деятельность в целом. По мнению разработчика, "терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями".

"Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек", - пишет автор. Шхагошев предупреждает, что вербовочной атаке может подвергнуться каждый человек, невзирая на возраст, пол и социальный статус.

В соответствии с действующим законодательством, наказание за преступления вербовщиков предусматривает тюремные сроки от 5 до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Депутат считает такие санкции несоразмерными с тяжестью преступлений. "Один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов. Действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым", - заявил он.