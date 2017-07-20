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Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре

Политика
20 июля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Вице-премьер РФ собирается встретиться с президентом Молдавии и руководством ПМР

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин намерен прилететь в Молдавию и Приднестровье (ПМР) к 25-летию миротворческой операции на Днестре. Он подтвердил это на своей страничке в Twitter, комментируя сообщения СМИ о том, что внешнеполитическое ведомство Молдавии запретило пролет военных самолетов с российскими чиновниками в аэропорты Кишинева и Тирасполя.

"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР", - написал Рогозин.

На своей странице в Facebook зампред российского правительства также прокомментировал сообщения о том, что молдавские власти в отсутствии общего с Кишиневом плана манифестаций считают нецелесообразным проведение в ПМР односторонних мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье и началу миротворческой операции на Днестре.

Как отметил Рогозин, "общий план манифестаций" "выглядит особенно пикантно после провокационной антироссийской речи олигарха и контролера молдавского парламента [Владимира] Плахотнюка". "Это с ним спецпредставитель президента России должен участвовать в общих манифестациях? Перебьетесь", - написал вице-премьер РФ, являющийся также спецпредставителем главы государства по Приднестровью.

Ранее о предстоящем в конце июля визите Рогозина в Молдавию сообщил президент этой республики Игорь Додон. Он также проинформировал, что в этот период в Молдавии и непризнанном Приднестровье будут проходить памятные мероприятия, посвященные 25-летию ввода российских миротворцев, что в 1992 году позволило остановить войну на Днестре.

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Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Плахотнюк, Владимир Георгиевич
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