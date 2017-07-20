Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПРФ зарегистрировала каждого пятого кандидата на муниципальных выборах в Москве

Политика
20 июля, 11:38 UTC+3

Всего у партии 1452 выдвинутых кандидата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Примерно каждый пятый кандидат на муниципальных выборах в Москве от КПРФ уже зарегистрирован, процесс регистрации продолжается. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного отделения партии Валерий Рашкин.

"На сегодняшний день у нас 1452 выдвинутых кандидата. <...> 260 кандидатов на сегодняшний день уже зарегистрировано, они получили удостоверения и могут вести свою кампанию: агитацию, встречаться с населением, отвечать на вопросы", - сказал он.

Рашкин напомнил, что всего в Москве по итогам муниципальных выборов будет замещено 1502 депутатских мандата. Процесс регистрации кандидатов продолжается.

Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября в 125 муниципалитетах столицы - всех районах старой Москвы (за исключением района Щукино) и в городском округе Троицк в Новой Москве. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Госдума установила предельный возраст для главврачей
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
5
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
6
У парламента Молдавии начались столкновения
7
Гендиректор "Силовых машин" отправлен в отставку
Темы дня
Реклама