КПРФ зарегистрировала каждого пятого кандидата на муниципальных выборах в Москве

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Примерно каждый пятый кандидат на муниципальных выборах в Москве от КПРФ уже зарегистрирован, процесс регистрации продолжается. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного отделения партии Валерий Рашкин.
"На сегодняшний день у нас 1452 выдвинутых кандидата. <...> 260 кандидатов на сегодняшний день уже зарегистрировано, они получили удостоверения и могут вести свою кампанию: агитацию, встречаться с населением, отвечать на вопросы", - сказал он.
Рашкин напомнил, что всего в Москве по итогам муниципальных выборов будет замещено 1502 депутатских мандата. Процесс регистрации кандидатов продолжается.
Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября в 125 муниципалитетах столицы - всех районах старой Москвы (за исключением района Щукино) и в городском округе Троицк в Новой Москве.