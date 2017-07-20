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Песков: Путин и Трамп обсуждали тему усыновления, но о пересмотре запрета речь не идет

Политика
20 июля, 12:38 дата обновления: 20 июля, 13:26 UTC+3

Лидеры двух стран не обсуждали подготовку США повстанцев в Сирии, отметил пресс-секретарь президента РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - во время беседы за ужином на саммите G20 в Гамбурге затрагивали тему усыновления детей из России, но об отмене существующего запрета в этой сфере речь не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась. Большего не могу сказать", - отметил представитель Кремля. "Нет, об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос, возможна ли в этой связи отмена "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновления детей из РФ американцами. 

Песков еще раз подтвердил, что это была не якобы вторая, секретная встреча президентов РФ и США, а лишь беседа лидеров на ужине для глав делегаций.

Ранее Трамп сообщил в интервью газете The New York Times, что во время ужина, организованного в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге, он обсуждал с российским коллегой тему усыновления в Соединенных Штатах детей из РФ. Он отметил, что беседа продолжалась около 15 минут, и напомнил, что рядом с Путиным сидела первая леди США Меланья Трамп. "Приближалось время десерта, - сообщил Трамп. - Я подошел, просто чтобы поприветствовать Меланью, и когда я был там, я поздоровался с Путиным".

"На самом деле по большей части это были любезности", - добавил президент США.

Поддержка США повстанцев в Сирии

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Дмитрий Песков добавил, что лидеры России и США в Гамбурге не обсуждали тему поддержки Вашингтоном повстанцев в Сирии.

"Нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

На просьбу прокомментировать намерение Вашингтона свернуть программу по обучению сирийских повстанцев он ответил отказом. "Со стороны Кремля мы никак это не будем комментировать, мы оставляем это без комментариев", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

В среду газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп решил закрыть программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Как полагает издание, это может означать фактический шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства Сирии. По данным источников, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ведомства Майком Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.

Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на президента Сирии Башара Асада, однако, как утверждает газета, "даже ее сторонники стали выражать сомнение в ее эффективности после того, как два года назад Россия перебросила войска в Сирию". 

Новая встреча

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Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что Москва и Вашингтон пока не имеют никаких инициатив по подготовке новой встречи президентов России и США, но шанс, что она состоится, есть.

"Никаких временных рамок для новой встречи не обозначено, поэтому каких-либо прикидок или инициатив пока нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, "вместе с тем, безусловно, шанс, что следующая встреча когда-то состоится, есть".

Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге во время саммита "двадцатки". Лидеры 7 июля провели переговоры, которые длились 2 часа 15 минут, а также побеседовали во время общего для участников саммита ужина. Одним из результатов переговоров глав российского и американского государства стала договоренность о введении зоны деэскалации на юге Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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