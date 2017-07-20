Кремль пока не подтверждает, что лидеры "нормандской четверки" поговорят 24 июля

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока отказался подтверждать информацию о том, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) намечен на 24 июля.
"Пока нет", - ответил представитель Кремля на просьбу ТАСС подтвердить дату планируемого телефонного разговора. "Пока нет, проговоры по линии помощников, по дипломатическим каналам продолжаются", - пояснил он.
О телефонном разговоре, запланированном на 24 июля, в среду сообщил в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
Договоренность в ближайшее время согласовать дату и провести телефонный разговор в нормандском формате была достигнута в ходе встречи "на полях" саммита G20 в Гамбурге президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона 8 июля.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В феврале 2015 года Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых были принят комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.