Кремль не следит за делом блогера Лапшина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В Кремле не следят за делом блогера Александра Лапшина, приговоренного в Азербайджане к трем годам лишения свободы.

"Нет, это не тема Кремля", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Адвокат Лапшина Эдуард Чернин ранее в беседе с ТАСС заявил, что его подопечный может быть экстрадирован в одну из трех стран, гражданином которых он является, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет.

В четверг Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Лапшина виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне госграниц Азербайджана в составе организованной группы и приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре 2016 года по запросу Баку. Он имеет гражданство России, Израиля и Украины.