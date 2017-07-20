Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Кремль не в курсе ситуации с отказом от сцен с Путиным в двух голливудских фильмах

Политика
20 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Издание Hollywood Reporter ранее сообщило, что от сцен с президентом РФ отказались якобы из-за боязни реакции "русских хакеров"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль не в курсе истории о том, что создатели двух голливудских кинокартин якобы отказались от сцен с персонажем президента РФ Владимира Путина из-за опасений вызвать реакцию хакеров.

"Мы не знаем, что это за фильмы, мы не знаем, кто их снимает и о чем идет речь. Это не наша тема", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило о том, что от сцен с Путиным отказались якобы из-за боязни того, что это не понравится "русским хакерам", создатели двух фильмов - шпионского триллера с Дженнифер Лоуренс и кинокартины про гибель подлодки "Курск".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама