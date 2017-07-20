Песков: Кремль не в курсе ситуации с отказом от сцен с Путиным в двух голливудских фильмах

АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбораЭкономика и бизнес 20 июля, 13:29
Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронистокСпорт 20 июля, 13:25
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 20 июля, 13:08
Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMOНовости партнеров 20 июля, 12:59
Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильникНовости партнеров 20 июля, 12:41
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEUТранспорт 20 июля, 12:38
Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
Песков: Путин и Трамп обсуждали тему усыновления, но о пересмотре запрета речь не идетПолитика 20 июля, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль не в курсе истории о том, что создатели двух голливудских кинокартин якобы отказались от сцен с персонажем президента РФ Владимира Путина из-за опасений вызвать реакцию хакеров.
"Мы не знаем, что это за фильмы, мы не знаем, кто их снимает и о чем идет речь. Это не наша тема", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее издание Hollywood Reporter сообщило о том, что от сцен с Путиным отказались якобы из-за боязни того, что это не понравится "русским хакерам", создатели двух фильмов - шпионского триллера с Дженнифер Лоуренс и кинокартины про гибель подлодки "Курск".