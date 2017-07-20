Песков: Кремль не в курсе ситуации с отказом от сцен с Путиным в двух голливудских фильмах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль не в курсе истории о том, что создатели двух голливудских кинокартин якобы отказались от сцен с персонажем президента РФ Владимира Путина из-за опасений вызвать реакцию хакеров.

"Мы не знаем, что это за фильмы, мы не знаем, кто их снимает и о чем идет речь. Это не наша тема", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило о том, что от сцен с Путиным отказались якобы из-за боязни того, что это не понравится "русским хакерам", создатели двух фильмов - шпионского триллера с Дженнифер Лоуренс и кинокартины про гибель подлодки "Курск".