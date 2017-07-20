РФ считает опасным форсированное создание параллельных структур власти в Венесуэле

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия предостерегает оппозицию в Венесуэле от форсированного создания параллельных структур власти и считает сомнительными результаты проведенного 16 июля народного референдума. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Считаем крайне опасными предпринимающиеся оппозицией шаги по форсированному созданию параллельных структур власти, в частности, по запуску процедуры назначения парламентом новых судей Верховного суда ", - сказал дипломат.

"Градус политического противостояния в Венесуэле еще более возрос после проведения оппозицией 16 июля так называемого народного референдума", - отметил он. При этом Кожин указал, что голосование проводилось с большими нарушениями и в отсутствие независимых наблюдателей, поэтому "его данные носят непроверяемый характер".

"Странными видятся заявления лидеров ряда стран, включая президента США [Дональда] Трампа, которые представили голосование как волеизъявление всего венесуэльского народа, в ультимативной форме под угрозой санкций призвав правительство отменить предусмотренные на 30 июля выборы в учредительную ассамблею", - обратил внимание он.

"Достичь согласия невозможно при деструктивном вмешательстве извне, давлении и угрозе санкций, - считают в российском МИД. - Ответственное мировое сообщество должно объединять, а не провоцировать".

По словам представителя дипведомства, Москва "ведет разговор с различными политическими и общественными деятелями в Венесуэле и вне ее, в том числе об истоках нынешней политической ситуации". "Все конструктивные мнения должны быть услышаны, но это невозможно под грохот манифестаций, - заключил он. - Насилие в угоду радикалам - это путь в никуда".

О ситуации в Венесуэле

В воскресенье политические оппоненты Мадуро провели так называемый народный референдум, на котором, по их данным, проголосовали более 7,6 млн человек. Согласно оглашенным данным, более 98% принявших участие в волеизъявлении высказались против созыва Конституционной ассамблеи (КА), без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, были назначены исполнительной властью на 30 июля. Правительство не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

После оглашения результатов плебисцита правительства ряда стран Западного полушария и Европы призвали власти Венесуэлы отменить назначенные на 30 июля выборы в КА.

Решение президента страны Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.