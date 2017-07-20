Россия призвала сирийскую оппозицию проявить конструктив для переговоров с Дамаском

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия призывает сирийскую оппозицию проявить конструктивный настрой для последующих переговоров с официальным Дамаском. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Прошедший в Женеве седьмой раунд межсирийских переговоров продемонстрировал, что в деле сирийского урегулирования наметился прогресс, - сказал он. - Удалось продвинуться в конституционных и правовых вопросах и в консолидации рядов оппозиции".

Как отметил дипломат, "московская", "эр-риядская" и "каирская" платформы оппозиции "заметно сблизили свои подходы, более реалистично оценивают пути решения кризиса".

"Надеемся, что настоятельная необходимость нормализации ситуации, налаживания мирной жизни в Сирии подтолкнет оппозиционеров проявить конструктивный настрой и более ответственное поведение на последующих переговорах с правительством", - заявил Кожин.