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МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия

Политика
20 июля, 13:53 UTC+3

Россия считает, что арбитражный суд в Гааге не обладает необходимой юрисдикцией в этом деле, заявили в министерстве

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Судно Arctic Sunrise

Судно Arctic Sunrise

© ТАСС/ Пресс-служба Greenpeace

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Решение арбитража в Гааге, обязавшее Россию выплатить компенсацию за инцидент с судном Arctic Sunrise, поощряет противоправные действия. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Российская Федерация не принимала участие в данном разбирательстве, поскольку придерживалась и продолжает придерживаться позиции об отсутствии у арбитража юрисдикции по данному делу", - сказал он.

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По словам дипломата, упомянутое решение "не носит всестороннего характера, игнорирует обширную практику государств по противодействию безответственным действиям на море, в том числе в отношении потенциально опасных, сложных технологических объектов".

"Вынуждены с сожалением констатировать, что своими решениями арбитраж по сути поощряет целенаправленные противоправные действия в исключительных экономических зонах государств, на их континентальном шельфе, оправдываемые так называемым "мирным протестом", - заявил Кожин.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, 18 июля обязал Россию выплатить компенсацию в размере почти 5,4 млн евро за инцидент с задержанием и арестом судна Greenpeace Arctic Sunrise в 2013 году.

Судно Greenpeace подошло к российской морской платформе "Приразломная" 18 сентября 2013 года. Находившиеся на его борту активисты организации попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками, после чего судно на буксире доставили в порт Мурманска. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. В конце ноября 2013 года участники акции были освобождены под залог, а затем амнистированы по случаю 20-летия Конституции.

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