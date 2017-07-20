МИД РФ: расширение визовой анкеты для британцев основано на принципе взаимности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Расширение анкеты для получения визы для граждан Великобритании, направляющихся в РФ, сделано на основе принципа взаимности. Об этом в четверг заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"После сравнительного анализа британской визовой анкеты, которую заполняют граждане РФ, и российской визовой анкеты, которая заполняется гражданами Великобритании, было выявлено значительное несоответствие не в пользу россиян, - сказал он. - В этой связи на основе принципа взаимности был разработан расширенный вариант визовой анкеты для граждан Великобритании".