Васильев: Госдуме в первый год седьмого созыва удавалось решать проблемы людей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума в первый год работы седьмого созыва смогла принять решения, направленные на решение проблем граждан. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
"Парламент, о чем говорил нам президент, избирается для того, чтобы решать проблемы людей. И мне кажется, что в этом созыве Государственной думе удавалось это сделать", - сказал он на брифинге по итогам весенней сессии нижней палаты парламента.
Васильев добавил, что работа в Думе ведется согласованно всеми фракциями.
По словам главы фракции единороссов, депутатам "очень важно доверие людей и ответственность". "Рост авторитета парламента происходит на основе работы, а парламент стал работать более продуктивно, более продолжительно, зал заполнен. <...> Наши избиратели поверили депутатам фракции, большое им за это спасибо", - отметил Васильев.