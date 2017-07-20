Васильев: Госдуме в первый год седьмого созыва удавалось решать проблемы людей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума в первый год работы седьмого созыва смогла принять решения, направленные на решение проблем граждан. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Парламент, о чем говорил нам президент, избирается для того, чтобы решать проблемы людей. И мне кажется, что в этом созыве Государственной думе удавалось это сделать", - сказал он на брифинге по итогам весенней сессии нижней палаты парламента.

Васильев добавил, что работа в Думе ведется согласованно всеми фракциями.

По словам главы фракции единороссов, депутатам "очень важно доверие людей и ответственность". "Рост авторитета парламента происходит на основе работы, а парламент стал работать более продуктивно, более продолжительно, зал заполнен. <...> Наши избиратели поверили депутатам фракции, большое им за это спасибо", - отметил Васильев.