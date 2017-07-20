Путин прибыл в Йошкар-Олу, где проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Йошкар-Олу.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в столице Республики Марий Эл глава государства "проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное обсуждению вопросов реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года". Также в ходе рабочей поездки Путин встретится с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Евстифеевым и посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был создан в 2012 году. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.