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Путин прибыл в Йошкар-Олу, где проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Политика
20 июля, 15:50 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 20, июля. /ТАСС

В ходе заседания планируется обсудить вопросы реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики до 2025 года

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Йошкар-Олу.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в столице Республики Марий Эл глава государства "проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное обсуждению вопросов реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года". Также в ходе рабочей поездки Путин встретится с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Евстифеевым и посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был создан в 2012 году. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

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