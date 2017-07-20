Путин: во всех муниципалитетах должны быть ответственные за межнациональные отношения

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Все муниципалитеты должны ввести в свой штат ответственных за сферу межнациональных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Эскалация большинства конфликтов происходит, в первую очередь, из-за неспособности их предотвращать и своевременно их решать именно на местах. Целесообразно ввести во всех органах местного самоуправления ответственных за сферу межнациональных отношений, так, как это сделано на федеральном и на региональном уровне",- сказал Путин.