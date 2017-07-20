Путин: во всех муниципалитетах должны быть ответственные за межнациональные отношения

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Все муниципалитеты должны ввести в свой штат ответственных за сферу межнациональных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Эскалация большинства конфликтов происходит, в первую очередь, из-за неспособности их предотвращать и своевременно их решать именно на местах. Целесообразно ввести во всех органах местного самоуправления ответственных за сферу межнациональных отношений, так, как это сделано на федеральном и на региональном уровне",- сказал Путин.