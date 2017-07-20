Около тысячи человек примут участие в форуме "Единой России" "Городская среда" 24 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около тысячи человек из всех регионов РФ примут участие в форуме "Городская среда", который проведет 24 июля в Краснодаре "Единая Россия". Форум будет посвящен вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны, сообщила в четверг пресс-служба единороссов.

"Как идет реализация проектов благоустройства городской среды, какие есть замечания, что еще необходимо учесть - все это мы обсудим на форуме в Краснодаре", - пояснил задачи форума секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, "крайне важно получить обратную связь от регионов, потому что все эти проекты являются реализацией программы, с которой партия шла на выборы и в основе которой - наказы граждан". "И самое главное - жители принимают непосредственное участие в их реализации, ведь именно они определяют, каким должно быть дворовое пространство, какими они хотят видеть свои парки и скверы", - указал секретарь Генсовета единороссов.

При этом он напомнил, что эта задача была обозначена в послании Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, который отметил, "насколько важно благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и среды для жизни".

Площадки форума

Как сообщили в "Единой России", работа форума будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, которое пройдет во второй половине дня. По его итогам будет принята резолюция, куда войдут предложения, озвученные во время дискуссий и на пленарном заседании.

По данным партийной пресс-службы, на площадке "Комфортный двор" будут обсуждаться "современные подходы вовлечения жителей в благоустройство двора, лучшие практики по благоустройству, а также возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения". Модерировать площадку будут координатор партпроекта "Единой России" "Управдом", зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и координатор партпроекта "Городская среда", депутат Госдумы Александр Васильев.

Вторая площадка - "Городские общественные пространства" - будет посвящена вопросам вовлечения представителей жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства. "Участники обсудят пути развития общественных пространств, в том числе через функциональное наполнение рекреационных зон с возможностью оказания сервисных услуг, а также борьбу с "визуальным мусором" в муниципальных образованиях", - уточнили в партии, добавив, что модерировать работу этой площадки будет первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

На площадке "Благоустройство малых городов" рассмотрят "специфику малых городов при реализации проектов развития городской среды, в первую очередь в части функционального наполнения общественных пространств, а также возможность увеличения федеральной поддержки для благоустройства мест массового отдыха (парков, скверов) в малых городах". Ее модераторами выступят координатор партпроекта "Парки малых городов", замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов и зампредседателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.

Что касается четвертой площадки "Городская среда: стандарты и индекс качества", то ее участники обсудят формирование Стратегии городского развития до 2025 года, увеличение федеральной финансовой поддержки партпроекта "Городская среда", создание системы мониторинга состояния качества городской среды каждого муниципального образования. Вести дискуссию на ней будут замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышов, отметили в партии.

Участники форума

Как ожидается, в форуме примут участие эксперты, координаторы федеральных партпроектов "Единой России", направленных на благоустройство городской среды, депутаты Госдумы, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций административных центров субъектов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро, АИЖК, КБ "Стрелка".

Как сообщал ранее секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, участие в форуме может принять председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Городские" проекты

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий.

Партпроект "Парки малых городов", координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечению местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тысяч человек.

Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.