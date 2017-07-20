Путин поблагодарил Израиль за осуждение сноса памятников советским солдатам в Европе

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Россия благодарна Израилю за то, что это государство осуждает снос в ряде стран Восточной Европы памятников советским солдатам, погибшим в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"На фоне того, что происходит некоторых страна Восточной Европы по поводу осмысления результатов и хода второй мировой войны и как на это реагируют, в том числе, в государстве Израиль. Мы благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам",- сказал Путин.

Глава государства также заявил о необходимости вспомнить о тех случаях, когда во время войны советские граждане спасали евреев от фашистов.

В ходе заседания председатель комиссии общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Иосиф Дискин напомнил о подвиге в годы Великой Отечественной войны, который символизирует братство народов.

"Белоруссия, 1942 год, массовое уничтожение евреев. И в этой ситуации по решению штаба партизанского движения Николаю Яковлевичу Киселеву, уроженцу Башкортостана, было поручено вывести на свободную территорию почти 300 евреев, стариков, детей, женщин", - сказал Дискин.

Пр его словам, Киселев вывел эту группу, пройдя полторы тысячи километров по тылам фашистов. "Он был представлен к очень высокой государственной награде, но самолет, который вез представление, был подбит. Потом вы знаете... было уже не до увековечивания этого подвига. Мне представляется, что сегодня это было бы очень важным символичным шагом, если бы наше государство наградило его даже посмертно", - сказал Дискин.

Путин поддержал это предложение. "Та история, о который вы сейчас рассказали, она заслуживает того, чтобы о ней еще раз вспомнить", - сказал президент.

Заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне

Депутаты израильского Кнессета (парламента) поддержали в среду подавляющим большинством голосов заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Одним из инициаторов обсуждения соответствующей темы стал депутат Кнессета Константин Развозов. В своем выступлении он призвал международное сообщество объединить усилия и не допустить искажения истории, отрицания фактов и осквернения памяти жертв и героев Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.

29 июня в Москве состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна. Они обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Собеседники договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон.