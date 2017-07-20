Путин осудил проявления радикализма во время избирательных кампаний любого уровня

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что против любого радикализма, в том числе во время избирательных кампаний.

"Вы знаете мою позицию: я не поддерживанию никогда, наоборот, осуждаю любые проявления радикализма применительно к чему бы они ни возникали. Конечно, особо важно это применительно к различным избирательным кампаниям любого уровня", - сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Один из участников совещания попросил Путина во время встречи с представителями партий обратить их внимание "на недопустимость эксплуатации радикальной ксенофобной, шовинистической риторики, в том числе мигрантофобной риторики".