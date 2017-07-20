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Путин осудил проявления радикализма во время избирательных кампаний любого уровня

Политика
20 июля, 19:09 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 20, июля. /ТАСС

Участник заседания Совета по межнациональным отношениям попросил главу РФ обратить внимание "на недопустимость эксплуатации радикальной ксенофобной, шовинистической риторики"

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что против любого радикализма, в том числе во время избирательных кампаний.

"Вы знаете мою позицию: я не поддерживанию никогда, наоборот, осуждаю любые проявления радикализма применительно к чему бы они ни возникали. Конечно, особо важно это применительно к различным избирательным кампаниям любого уровня", - сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Один из участников совещания попросил Путина во время встречи с представителями партий обратить их внимание "на недопустимость эксплуатации радикальной ксенофобной, шовинистической риторики, в том числе мигрантофобной риторики".

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