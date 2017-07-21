Главы МИД России и Сьерра-Леоне обсудят реформу СБ ООН и двусторонние отношения

Весенняя сессия Госдумы: реновация законотворческого процессаПолитика 21 июля, 0:16
ЦСКА и "Локомотив" сыграют в стартовом матче второго тура чемпионата России по футболуСпорт 21 июля, 0:14
Путин в Сочи ответит на вопросы учащихся образовательного центра "Сириус"Общество 21 июля, 0:12
Останки Сальвадора Дали эксгумировали по иску женщины, утверждающей, что она его дочьОбщество 20 июля, 23:09
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin ParkКультура 20 июля, 22:37
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмыПроисшествия 20 июля, 22:24
Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в водуСпорт 20 июля, 22:07
В Совфеде считают, что СМИ поторопились с назначением КислякаПолитика 20 июля, 22:00
"Бней Иегуда" стал соперником "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги ЕвропыСпорт 20 июля, 21:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне Самура Камара проведут в пятницу переговоры в Москве, на которых обсудят развитие отношений двух стран и вопросы реформы Совета Безопасности ООН.
Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в центре внимания будет проблематика реформирования Совета Безопасности ООН, поскольку Сьерра-Леоне председательствует в профильном комитете десяти стран Африканского союза".
Захарова также указала, что во время встречи будут обсуждаться "двусторонние отношения и актуальные международные проблемы".
Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия считает приоритетом реформы СБ ООН исправление дисбаланса в представленности развивающихся стран. По словам министра, РФ будет придерживаться этой позиции "до того, как этот вопрос будет решен удовлетворительно" для ее "партнеров из развивающегося мира".
Россия в контактах с африканскими странами также традиционно выступает за то, чтобы проблемы континента решались самими странами этой части мира. Как отмечал Лавров, предлагаемые западными столицами подходы к урегулированию этих вопросов часто преследуют их собственные интересы, а не интересы государств Африки.
В то же время российская позиция заключается в необходимости поддержки самостоятельных действий стран Африки по укреплению безопасности и стабильности на континенте и его экономического развития. По словам Лаврова, такие действия следует поддерживать "и политически, и морально, и финансово, и материально" в виде, например, "помощи в подготовке миротворческих подразделений, оснащения этих подразделений, предложения добрых услуг".
Сьерра-Леоне является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце 2016 - начале 2017 года она приняла участие в урегулировании политического кризиса в Гамбии, возникшего по итогам президентских выборов, когда бывший президент отказался уступать пост главы государства кандидату, набравшему большинство голосов.
Как отмечал в интервью ТАСС посол РФ в Сенегале Сергей Крюков, разрешение гамбийского кризиса с участием ЭКОВАС стало реализацией идеи о том, "что африканцы должны самостоятельно научиться решать свои проблемы, брать на себя основную ответственность за судьбы континента".