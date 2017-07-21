Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД России и Сьерра-Леоне обсудят реформу СБ ООН и двусторонние отношения

Политика
21 июля, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что РФ считает приоритетом реформы СБ ООН исправление дисбаланса в представленности развивающихся стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне Самура Камара проведут в пятницу переговоры в Москве, на которых обсудят развитие отношений двух стран и вопросы реформы Совета Безопасности ООН.

Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в центре внимания будет проблематика реформирования Совета Безопасности ООН, поскольку Сьерра-Леоне председательствует в профильном комитете десяти стран Африканского союза".

Захарова также указала, что во время встречи будут обсуждаться "двусторонние отношения и актуальные международные проблемы".

Безопасность в мире и на континенте

Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия считает приоритетом реформы СБ ООН исправление дисбаланса в представленности развивающихся стран. По словам министра, РФ будет придерживаться этой позиции "до того, как этот вопрос будет решен удовлетворительно" для ее "партнеров из развивающегося мира".

Россия в контактах с африканскими странами также традиционно выступает за то, чтобы проблемы континента решались самими странами этой части мира. Как отмечал Лавров, предлагаемые западными столицами подходы к урегулированию этих вопросов часто преследуют их собственные интересы, а не интересы государств Африки.

В то же время российская позиция заключается в необходимости поддержки самостоятельных действий стран Африки по укреплению безопасности и стабильности на континенте и его экономического развития. По словам Лаврова, такие действия следует поддерживать "и политически, и морально, и финансово, и материально" в виде, например, "помощи в подготовке миротворческих подразделений, оснащения этих подразделений, предложения добрых услуг".

Сьерра-Леоне является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце 2016 - начале 2017 года она приняла участие в урегулировании политического кризиса в Гамбии, возникшего по итогам президентских выборов, когда бывший президент отказался уступать пост главы государства кандидату, набравшему большинство голосов.

Как отмечал в интервью ТАСС посол РФ в Сенегале Сергей Крюков, разрешение гамбийского кризиса с участием ЭКОВАС стало реализацией идеи о том, "что африканцы должны самостоятельно научиться решать свои проблемы, брать на себя основную ответственность за судьбы континента".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Сьерра-Леоне
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмы
5
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
6
Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в воду
7
ExxonMobil оспорит решение минфина США о штрафе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама