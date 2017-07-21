Главы МИД России и Сьерра-Леоне обсудят реформу СБ ООН и двусторонние отношения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне Самура Камара проведут в пятницу переговоры в Москве, на которых обсудят развитие отношений двух стран и вопросы реформы Совета Безопасности ООН.

Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в центре внимания будет проблематика реформирования Совета Безопасности ООН, поскольку Сьерра-Леоне председательствует в профильном комитете десяти стран Африканского союза".

Захарова также указала, что во время встречи будут обсуждаться "двусторонние отношения и актуальные международные проблемы".

Безопасность в мире и на континенте

Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия считает приоритетом реформы СБ ООН исправление дисбаланса в представленности развивающихся стран. По словам министра, РФ будет придерживаться этой позиции "до того, как этот вопрос будет решен удовлетворительно" для ее "партнеров из развивающегося мира".

Россия в контактах с африканскими странами также традиционно выступает за то, чтобы проблемы континента решались самими странами этой части мира. Как отмечал Лавров, предлагаемые западными столицами подходы к урегулированию этих вопросов часто преследуют их собственные интересы, а не интересы государств Африки.

В то же время российская позиция заключается в необходимости поддержки самостоятельных действий стран Африки по укреплению безопасности и стабильности на континенте и его экономического развития. По словам Лаврова, такие действия следует поддерживать "и политически, и морально, и финансово, и материально" в виде, например, "помощи в подготовке миротворческих подразделений, оснащения этих подразделений, предложения добрых услуг".

Сьерра-Леоне является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце 2016 - начале 2017 года она приняла участие в урегулировании политического кризиса в Гамбии, возникшего по итогам президентских выборов, когда бывший президент отказался уступать пост главы государства кандидату, набравшему большинство голосов.

Как отмечал в интервью ТАСС посол РФ в Сенегале Сергей Крюков, разрешение гамбийского кризиса с участием ЭКОВАС стало реализацией идеи о том, "что африканцы должны самостоятельно научиться решать свои проблемы, брать на себя основную ответственность за судьбы континента".