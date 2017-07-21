Комитет гражданских инициатив: о возможности голосовать без открепительных могут не знать

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) под руководством экс-министра финансов России Алексея Кудрина полагают, что избиратели могут быть плохо информированы о возможности проголосовать на региональных выборах по месту пребывания, а не по месту регистрации. Такой вывод содержится в докладе, посвященном выборам 10 сентября, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие использование открепительных удостоверений и разрешающие голосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Избиратель сможет заблаговременно - не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до выборов - подать заявление в удобный ему территориальный или участковый избирком. Тот, кто за четыре дня до выборов и позднее решит голосовать не по месту регистрации, сможет подать заявление в участковую комиссию по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов. На заявление наклеят специальную марку, фрагмент которой отклеят на участке, на который человек придет голосовать, и приклеят напротив данных гражданина в списке избирателей.

На региональных выборах в 20 субъектах 10 сентября эта технология будет опробована впервые.

Информировать о новых возможностях

Авторы доклада отмечают, что отмена открепительных даст возможность проголосовать миллионам людей, живущих не там, где зарегистрированы. Однако для превращения этого потенциала в реальную электоральную активность нужна серьезная информационная работа, считают они.

"Иными словами, чтобы избиратели написали заявления и пришли на выборы, нужно широко проинформировать граждан о такой возможности. Однако пока масштаб просветительской и методической деятельности в этой части достаточно ограничен, создавая риск того, что в этом году реформа останется преимущественно "на бумаге", - говорится в докладе.

Эксперты КГИ напоминают, что раньше избиратели с временной регистрацией имели возможность заблаговременно подать заявление и проголосовать по месту пребывания, "однако на практике пользовались ей редко, так как просто обычно не знали об этом". "При отсутствии информационно- разъяснительной кампании может сложиться ситуация, когда многие из граждан, которые могли бы принять участие в голосовании, так и не узнают о новой возможности", - предостерегают авторы.

Ранее в ЦИК РФ сообщали, что 26 июля начнет работу информационно-справочный центр для избирателей по вопросам голосования по месту пребывания. Желающие смогут позвонить специалистам по многоканальному бесплатному телефону и получить разъяснения.

Кроме того, по мнению экспертов КГИ, существует риск того, что "в результате организации явки административно зависимых категорий граждан на фоне низкой электоральной активности избирателей в целом, реальное волеизъявление может быть существенно искажено".

Муниципальный фильтр неизменен

Несмотря на широкое обсуждение возможных изменений правового поля, выборы глав регионов в этом году проходят при так называемом муниципальном фильтре - кандидаты должны собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Количество подписей варьируется от 5% до 10% от общего количества муниципалов, этот порог устанавливают местные власти.

Применение муниципального фильтра, по мнению авторов доклада, серьезно сокращает "количество и спектр реальных кандидатов".

"Демократизация губернаторских выборов ограничилась, в основном, введением прямых выборов губернатора Севастополя; снижением "муниципального фильтра" с 8% до 5% в Ярославской области", - говорится в документе.

Попытки оппозиции добиться облегчения этого фильтра в Бурятии, Свердловской и Саратовской областях, Пермском крае, не увенчались успехом, добавляют авторы.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

В общей сложности в единый день голосования пройдет более 5,8 тыс. выборов и референдумов разного уровня, голосование не будет проводиться только в трех регионах - Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.