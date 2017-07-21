Бречалов выдвинул кандидатов в представители Удмуртии в Совфеде

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ТАСС, 21 июля. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов подал документы в Центризбирком региона для регистрации в качестве кандидата на должность главы республики. В список кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации вошла глава Россотрудничества Любовь Глебова, сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
Каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.
"Как того требует процедура, сегодня я также предложил свою "тройку" кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин", - приводит пресс-служба слова Бречалова.
Как отметили в региональном отделении "Единой России", в случае победы на выборах главы Удмуртской Республики, которые пройдут 10 сентября этого года, Бречалов должен будет выбрать одного из трех представленных кандидатов в Совет Федерации от правительства региона.
Четвертого апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. Шестого июня Госсовет Удмуртии принял решение, что внеочередные выборы главы республики пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.