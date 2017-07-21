Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бречалов выдвинул кандидатов в представители Удмуртии в Совфеде

Политика
21 июля, 11:34 UTC+3 ТАСС ТАСС 21, июля. /ТАСС

В список кандидатов вошли глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов

© Алена Селезнева/ТАСС

ТАСС, 21 июля. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов подал документы в Центризбирком региона для регистрации в качестве кандидата на должность главы республики. В список кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации вошла глава Россотрудничества Любовь Глебова, сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.

"Как того требует процедура, сегодня я также предложил свою "тройку" кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин", - приводит пресс-служба слова Бречалова.

Как отметили в региональном отделении "Единой России", в случае победы на выборах главы Удмуртской Республики, которые пройдут 10 сентября этого года, Бречалов должен будет выбрать одного из трех представленных кандидатов в Совет Федерации от правительства региона.

Четвертого апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. Шестого июня Госсовет Удмуртии принял решение, что внеочередные выборы главы республики пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
3
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
4
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
5
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области
6
В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей
7
Госдума приняла закон о мерах против нелегальных сим-карт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама