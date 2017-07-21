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В Госдуму пригласили Козака и Орешкина для обсуждения "лесной амнистии"

Политика
21 июля, 12:03 дата обновления: 21 июля, 12:13 UTC+3

Против принятия законопроекта выступают представители трех оппозиционных фракций

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Козак приглашены в Госдуму для обсуждения законопроекта о "лесной амнистии" в третьем чтении, против принятия которой возражают представители трех оппозиционных фракций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Поступило предложение в связи с обсуждением законопроекта о "лесной амнистии", к нам для участия в обсуждении должен подъехать зампред правительства Дмитрий Николаевич Козак, насколько мне сказали, что собирается приехать глава МЭР Орешкин", - отметил Володин, предложив сделать перерыв и собраться представителям фракций в комнате президиума.

Про информации корреспондента ТАСС, Козак уже прибыл в здание Госдумы.

Законопроект о "лесной амнистии" был принят во втором чтении 20 июля. Документ вызвал дискуссию у депутатов. Дело в том, что перед рассмотрением документа в третьем чтении у депутатов не оказалось обновленного текста документа. Накануне, при принятии законопроекта во втором чтении в него было добавлено несколько блоков поправок. Представители трех думских оппозиционных фракций - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" настаивали на снятии законопроекта с рассмотрения и переносе его на осень, мотивируя это тем, что документ "сырой".

"Проголосовано было с помошью одной фракции - но если три фракции возражают, где уважение к нам? Мы не говорим - не принимать закон, мы говорим - отложить", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил об отсутствии экспертизы текста документа на коррупциогенность. В тоже время представитель президента в Госдуме Гарри Минх и представитель правительства Александр Синенко заявили о полной готовности документа к принятию в третьем чтении.

Законопроект о "лесной амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить случаи, когда одни и те же участки земли внесены одновременно и в Государственный лесной реестр, и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН). Общая площадь таких пересечений составляет сейчас около 1,7 млн га. Законопроектом предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре.

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Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич Володин, Вячеслав Викторович Орешкин, Максим Станиславович
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