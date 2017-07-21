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Лавров: РФ не поддержит реформирование Совбеза ООН, игнорирующее интересы Африки

Политика
21 июля, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

На переговорах с главой МИД Сьерра-Леоне Лавров планирует обсудить участие Африки в противодействии терроризму и пиратству

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия не поддержит идеи реформирования СБ ООН, игнорирующие интересы Африки. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Сьерра-Леоне Самурой Камара.

"Вы прибыли сразу в двух качествах - министра иностранных дел и председателя Комитета десяти Африканского союза, занимающегося реформированием СБ ООН, - сказал Лавров. - Нам хорошо известно, что Сьерра-Леоне играет роль в процессах урегулирования целого ряда кризисов на континенте".

"Мы последовательно поддерживаем необходимость учета интересов Африки в дискуссиях по реформированию СБ ООН, - отметил министр. - Не будем поддерживать идеи, игнорирующие интересы Африки".

По словам главы МИД РФ, он намерен обсудить на переговорах участие Африки в противодействии терроризму, пиратству. Лавров также заявил, что надеется вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень.

Глава МИД Сьерра-Леоне отметил, что переговоры позволят обсудить, "как расширить взаимодействие двух стран". "Хотел бы передать приветствие от нашего президента президенту Владимиру Путину, - сказал Камара. - Мы признательны России за помощь в самый тяжелый момент - во время лихорадки Эбола".

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