МИД РФ: США официально не сообщали РФ о прекращении программы поддержки оппозиции в Сирии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия не получала информацию из официальных источников о прекращении США программы поддержки оппозиции в Сирии. Об этом заявил в пятницу заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Авторы статьи в The Washington Post от 19 июля утверждают, что президент США Дональд Трамп распорядился прекратить секретную программу ЦРУ по обучению и вооружению "умеренной" оппозиции и что якобы это решение было принято с учетом желания президента США работать с Россией по урегулированию кризиса в Сирии, - обратил внимание дипломат. - Из официальных источников мы ничего не слышали о каком-либо решении, принятом в Вашингтоне на данный счет. Ничего не знаем также о состоянии аналогичных программ, которые могли бы осуществляться по линии других американских ведомств".

Кожин также отметил: "Нам разведка США не докладывает. Кроме того, в газете отмечалось, что Белый дом определился с ЦРУ месяц назад - до президентской встречи в Гамбурге".

"Если говорить в целом, то наша позиция по поводу заигрывания США с сирийскими боевиками не раз озвучивалась. Это может привести к непредсказуемым военным и политическим последствиям, - сказал дипломат. - Мы неоднократно указывали американцам на их неразборчивость в том, с кем они имеют дело в Сирии, преследуя собственные геополитические интересы". "Добивались от Вашингтона размежевания между так называемой умеренной оппозицией и откровенными террористами, включая местное ответвление "Аль-Каиды" "Джебхат ан-Нусру" (обе террористические организации запрещены в РФ - прим. ТАСС), которую Пентагон при проведении своих операций почему-то не трогает", - заявил Кожин.

По его словам, значительная часть боевиков, которых американцы подготовили в рамках программы "Обучи и оснасти", в итоге примкнула к ИГ (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусре". "Это не что иное, как повторение печального опыта Афганистана и Ливии. Последствия, кажется, очевидны всем", - констатировал дипломат.

"Если вернуться к Гамбургу, то, как отметил президент России Владимир Путин, обсуждение сирийской тематики показало наличие у Дональда Трампа понимания, что совместными усилиями наши государства могут многого добиться в деле урегулирования конфликта в Сирии, - сказал Кожин. - Конкретным результатом такого взаимодействия уже стала российско-американо-иорданская договоренность от 7 июля по южной зоне деэскалации. Надеемся, что это заложит основу для продвижения вперед по другим направлениям".