Песков: Путин встретится с Алиевым в Сочи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в Сочи встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня также попозже вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - сказал он.

Представитель Кремля сообщил, что глава государства весь рабочий день проведет в Сочи. По его словам, после обеда у него запланировано посещение образовательного центра "Сириус". Путин планирует ознакомиться с его работой, а также провести заседание попечительского совета Центра. "Также состоится его общение с детишками", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, общение с детьми будет проходить в формате свободной дискуссии. "Детишки будут задавать вопросы, которые захотят. Там где-то около 900 или чуть более детей будет находиться, - добавил он, уточнив, что президент уделит этому общению час или два. - Там каких-то четких временных рамок нет и быть не может".