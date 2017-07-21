Песков: Путин встретится с Алиевым в Сочи

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в Сочи встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня также попозже вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - сказал он.
По словам пресс-секретаря президента, общение с детьми будет проходить в формате свободной дискуссии. "Детишки будут задавать вопросы, которые захотят. Там где-то около 900 или чуть более детей будет находиться, - добавил он, уточнив, что президент уделит этому общению час или два. - Там каких-то четких временных рамок нет и быть не может".