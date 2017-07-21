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Песков: Путин встретится с Алиевым в Сочи

Политика
21 июля, 12:47 UTC+3

Пресс-секретарь президента добавил, что у главы государства также запланирован визит в образовательный центр "Сириус"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в Сочи встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня также попозже вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - сказал он.

Представитель Кремля сообщил, что глава государства весь рабочий день проведет в Сочи. По его словам, после обеда у него запланировано посещение образовательного центра "Сириус". Путин планирует ознакомиться с его работой, а также провести заседание попечительского совета Центра.
 
"Также состоится его общение с детишками", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, общение с детьми будет проходить в формате свободной дискуссии. "Детишки будут задавать вопросы, которые захотят. Там где-то около 900 или чуть более детей будет находиться, - добавил он, уточнив, что президент уделит этому общению час или два. - Там каких-то четких временных рамок нет и быть не может".

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Визит Путина в центр "Сириус"
Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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