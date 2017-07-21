Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: вопрос о завершении темы российских хакеров нужно адресовать Вашингтону

Политика
21 июля, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Тема вновь поднимается журналом Time

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал американским властям вопрос о том, когда закончится история с якобы имевшем место вмешательством Москвы в избирательную кампанию в США.

"Эту историю, наверное, лучше адресовать Вашингтону, а не нам", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ему был задан вопрос о том, когда завершится обсуждение темы о российских хакерах и якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. Данная тема вновь поднимается журналом Time. Издание поместит на обложку нового выпуска портрет Владимира Путина, который "складывается" из множества иконок компьютерных учетных записей.

Смотрите также

CNN: Конгресс США просит у Facebook данные о возможном влиянии РФ на выборы через соцсеть

Белый дом: РФ представляет киберугрозу для США, но странам следует продолжать диалог

Постпред при ООН считает, что США надо взаимодействовать с РФ по кибербезопасности

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама