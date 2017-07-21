Песков: вопрос о завершении темы российских хакеров нужно адресовать Вашингтону

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал американским властям вопрос о том, когда закончится история с якобы имевшем место вмешательством Москвы в избирательную кампанию в США.

"Эту историю, наверное, лучше адресовать Вашингтону, а не нам", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ему был задан вопрос о том, когда завершится обсуждение темы о российских хакерах и якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. Данная тема вновь поднимается журналом Time. Издание поместит на обложку нового выпуска портрет Владимира Путина, который "складывается" из множества иконок компьютерных учетных записей.